Film Dilan 1991 Tayang Perdana Besok, Di Lampung Dalam Satu Hari akan Diputar Sebanyak 66 Kali. Wow!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Besok, Kamis 28 Februari 2019, merupakan saat paling ditunggu-tunggu bagi penggemar film Dilan 1991.

Sebab, setelah satu tahun film pertamanya Dilan 1990 tayang di bioskop, kini film terbarunya tayang perdana di bioskop Tanah Air.

Tentunya semua pasti sudah menanti ingin melihat film bergenre romantis dengan gaya pacaran anak muda pada era 90 an tersebut.

Dan trailer yang dirilis pada Kamis (17/1/2019) yang lalu saja, sudah langsung mendapatkan penonton hingga 3 jutaan viewers dalam waktu singkat.

Begitu juga dengan pembelian tiket Dilan 1991, langsung diserbu penggemarnya.

Terlebih ada promo Buy One Get One dari TIX ID untuk penayangan Dilan 1991 di bioskop jaringan 21.

Pun dengan penonton di jaringan CGV yang juga mendapatkan promo beli dua bayar satu dengan menggunakan GoTIX.

Untuk di Lampung, masing-masing bioskop telah menyiapkan banyak layar untuk penayangan Dilan 1991, Kamis (28/2/2019).

Di Boemi Kedaton XXI, film Dilan 1991 akan tayang di 4 studio dengan jumlah penayangan sebanyak 20 kali dalam sehari.

Begitu juga di Mal Kartini XXI, Dilan 1991 tayang di 4 studio dengan jumlah penayangannya sebanyak 20 kali dalam sehari