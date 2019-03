Gratis Tiket Pesawat Selama Satu Tahun, Syaratnya Hapus Semua Foto di Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejauh mana Anda mau melakukan sesuatu demi tiket pesawat gratis selama satu tahun?

Relakah menghapus semua posting di Instagram?

Itulah iming-iming menggiurkan sekaligus menakutkan dari maskapai berbiaya rendah asal Amerika Serikat, JetBlue.

Baru-baru ini, sang maskapai mengadakan kontes berhadiah tiket gratis ke semua tujuan selama satu tahun penuh.

Namun, ada syarat berat yang mesti dipenuhi, yakni peserta wajib menghapus seluruh foto-foto yang telah diunggah ke akun Instagram miliknya.

Setelah semua foto-foto tadi dihapus, peserta kemudian diwajibkan untuk mengunggah satu foto baru, yang temanya mencerminkan slogan maskapai JetBlue, yakni "All You Can Jet".

Peserta boleh menggunakan kata-kata sesuai kehendak mereka, namun kalimat dan foto latar harus dibuat menggunakan tool yang telah disediakan oleh JetBlue.

Foto kemudian harus di-tag ke akun @Jetblue dengan dibubuhi tagar #Allyoucanjetsweepstakes.

Informasi lebih lanjut tentang kontes hapus foto Instagram berhadiah tiket pesawat gratis ke semua tujuan ini bisa dilihat di situs resmi JetBlue di tautan berikut ini.

Lomba hanya berlaku untuk warga negara AS.

Sebenarnya, jika ingin sedikit mengakali aturan, peserta mungkin tidak perlu menghapus semua posting foto, tapi cukup menyembunyikannya dengan menggunakan fitur Archive di Instagram.

Foto yang diarsip bakal tidak muncul di halaman Profile di Instagram.

Begitu kontes selesai, mereka bisa mengembalikannya ke linimasa.

Untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan fitur Archive di Instagram, silakan buka tautan berikut ini