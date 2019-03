Luna Maya Tulis 4 Kata Bijak Ini, di Saat Ramai Pembicaraan Pernikahan Syahrini dan Reino Barack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Luna Maya tiba-tiba unggah kata bijak di tengah beredarnya video pernikahan Syahrini dan Reino Barack di media sosial.

Mantan kekasih Reino Barack itu menyebutkan empat hal dalam unggahannya di Instagram Story, Selasa (5/3/2019).

Dengan latar belakang berwarna putih, Luna Maya mengunggah tulisan yang membicarakan tentang pikiran bijaksana.

"Kind Heart, Wise Mind, Brave Spirit, Bold Faith," unggah @lunamaya di Instagram Storynya.

(Baik Hati, Pikiran Bijaksana, Keberanian, Keimanan)

Unggahan Luna Maya tentang pikiran bijak di Instagram Story.

Masih di Instagram Story miliknya, Luna Maya juga sempat mengunggah kalimat yang mengatakan tentang perjalanan hidup seseorang.

Kali ini, Luna Maya mengunggah tulisan dengan latar belakang berwarna biru langit.

Dalam unggahan itu pula, terdapat seorang perempuan yang berjalan di atas sayap burung berwarna putih.

"Walk with faith untill your wings appear,

(Berjalan dengan keyakinan hingga sayapmu muncul), tulis Luna Maya.

Kemudian di bagian bawah, Luna Maya menuliskan sebuah kaimat yang ia tujukan untuk sahabatnya.