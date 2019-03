Heboh Video Cewek Dibius di Mal hingga Penyekapan, Ternyata Cinta Segitiga Istri Labrak Wanita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kisah asmara cinta segitiga bikin heboh di media sosial dan muncul video viral cewek dibius atau pembiusan perempuan hingga adanya perdagangan organ manusia.

Keributan cinta segitiga tersebut terjadi antara dua orang perempuan dan seorang laki-laki. Dua perempuan itu berinisial S dan E, sedangkan sang pria merupakan suami E.

Bagaimana kasus cinta segitiga bisa berujung hingga informasi pembiusan cewek dan penjualan organ tubuh?

Video berdurasi 1 menit 56 detik yang menarasikan upaya pembiusan salah satu pengunjung mal di wilayah Jakarta beredar luas di media sosial Twitter.

Berikut fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di balik kasus "pembiusan cewek di sebuah mal di Jakarta" dihimpun tribunlampung.co.id dari kompas.com.

WC umum mal

Heboh cewek dibius di sebuah mal berawal dari video viral yang diberi keterangan adanya pembiusan cewek di sebuah WC umum mal di Jakarta.

"Baru dapet video modus pembiusan cewek di salah satu wc umum mall di Jakarta. Dan yang bikin kaget pelakunya ternyata cewek juga. Untung korbannya selamat dan langsung narik tas pelaku.

Duh, please be safe everyone. Please aware sama siapapun, even cewek juga. Scary AF!," tulis pengunggah video, @mommy_elzar, Jumat (15/3/2019) malam kemarin.