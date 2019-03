Jelang Pemilu 2019, Polres Way Kanan dan Satpol PP Latihan Dalmas

Polres Way Kanan dan Satpol PP Latihan Dalmas menggelar latihan pengendalian massa (dalmas) di lapangan Polres Way Kanan, Jum’at (15/03/2019).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019, Polres Way Kanan menggelar latihan pengendalian massa (dalmas) inti dalmas kerangka dalmas rayonisasi dan tim negosiator di lapangan Polres Way Kanan, Jum’at (15/03/2019).

Andy Siswantoro, Kapolres Way Kanan AKBP melalui Kabagops Kompol Yudi Pristiwanto mengatakan latihan ini guna meningkatkan kemampuan dalam kesiapan menghadapi kontijensi dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 di wilayah hukum polres Way Kanan.

Latihan Dalmas ini dipimpin Kasat Sabhara IPTU I Dewa Gede Anom didampingi Kanit Turjawali IPDA Made Erdiana Putra, para personil dipersiapkan untuk menghadapi demonstrasi yang menerjunkan massa dalam jumlah besar, serta mengantisipasi terjadinya anarkis, dalam materi pelaksanaan dilatihkan tentang formasi tehnik dalmas awal, gerakan dorong maju, desak maju dan lainnya.

Kegiatan tersebut melibatkan 183 personel Polres Way Kanan yang terdiri dari satu peleton dalmas inti, satu peleton dalmas kerangka, satu peleton tim negosiator dan tiga peleton dalmas rayonisasi terdiri dari rayon I ( Polsek Rebang Tangkas, Blambangan Umpu dan Waytuba ), Rayon II ( Polsek Banjit, Baradatu dan Gunung Labuhan) dan Rayon III (Polsek Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar dan Bahuga ) ditambah juga satu peleton Dalmas Pol PP dari Pemkab Way Kanan.

"Diharapkan agar seluruh anggota melaksanakan kegiatan Dalmas dengan sungguh – sungguh dan nantinya ketika terjadi sesuatu di lapangan anggota tidak kelabakan dalam bertindak" Ungkap Kabag Ops. (RLS)