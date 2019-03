Gelaran Tenis HUT Ke-38 PT Bukit Asam Undang 11 Mitra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut HUT Ke 38 yang jatuh pada 2 Maret 2019, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengadakan Turnamen Tenis Lapangan Eksternal. Turnamen digelar pada 16-17 Maret di Lapangan Tennis Indoor milik Pemkot Bandar Lampung.

Peserta Tenis Lapangan merupakan 11 mitra kerja PTBA Unit Pelabuhan Tarahan.

Yakni PT Bukit Asam, Pemrov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, PT Sucofindo, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Mandiri.

Kemudian BNI, BRI, Komunitas Tenis Wayhalim, PT PLN, Korem Garuda Hitam dan Polda Lampung.Turnamen dibuka oleh General Manager PTBA Unit Pelabuhan Tarahan yang diwakili Ketua HUT Ke-38 PTBA Hamdani B Yusdi.

Hamdani mengatakan, turnamen merupakan agenda tahunan, dan pada moment ini PTBA selalu mengundang mitra kerja untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan turnamen tenis ini.

"Intinya bukan mencari menang atau kalah, tetapi kita kuatkan jalinan silaturahmi," jelasnya dalam rilis, Senin (18/3) malam.

Ia juga tak lupa mengajak kepada peserta turnamen tenis untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan Hari Puncak HUT KE-38 PTBA pada 24 Maret 2019 mendatang.

Puncak HUT Ke 38 PTBA juga akan mengadakan jalan sehat dan lari maraton 10 km dengan doorprize utama ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah.

"Jalan sehat dan lari maraton ini bertempat di Lapangan A, B,C & D PKOR Wayhalim, dan untuk tema HUT PTBA Ke 38 tahun ini yaitu 'New Spirit Toward Beyond Coal'," pungkas dia. (ana/*)