Kata Anggun C Sasmi soal Siti Saniyah Melaju ke Grand Final Asia's Got Talent 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi asal Indonesia, Siti Saniyah, berhasil melaju ke babak grand final Asia's Got Talent (AGT) 2019 setelah menjadi pilihan juri atau judges pick.

Grand final Asia's Got Talent akan berlangsung di Singapura, Senin (4/3/2019).

"Penampil yang akan langsung ke grand final atas pilihan juri adalah... Siti Saniyah," kata salah satu juri AGT, David Foster, dalam video berjudul Judges' Pick: Behind The Curtains With Siti Saniyah yang seperti dikutip Kompas.com dari saluran YouTube Asia's Got Talent, Senin (18/3/2019).

Siti yang mengenakan busana serba hitam merah di panggung, terlihat terkejut. Ia menutup sebagian wajahnya dengan tangan, menunjukkan ekspresi tak menyangka.

"Siti adalah orang yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dari audisi hingga semifinal," kata penyanyi Anggun yang juga merupakan salah satu juri.

"Dia luar biasa," timpal Jay Park, rapper dan mantan leader boyband K-pop 2PM.

"Indonesia! He he he," kata Anggun lagi sambil tersenyum dengan ekspresi bangga.

Siti merupakan satu dari delapan kontestan Asia's Got Talent musim ketiga ini yang melaju ke babak semifinal.

Dengan terpilihnya dia untuk langsung melaju ke final sebagai judges pick, maka tujuh peserta lain akan dipilih lewat voting.

Pemenang pertama Asia's Got Talent 2019 akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1,4 miliar.

