Sinopsis Film Us yang Tayang di 3 Bioskop Lampung, Dapat Nilai 100 Persen dari Rotten Tomatoes!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejak Rabu (20/3/2019) kemarin, ada salah satu film horor keren tayang di bioskop Tanah Air termasuk di Lampung.

Adapun film tersebut adalah Us.

Film Us sendiri disutradarai oleh Jordan Peele, yang tahun lalu filmnya "Get Out" sukses meraih Oscar 2018 sebagai Best Original Screenplay.

Dan di film terbarunya ini, Jordan Peele merekrut salah satu aktris terbaik dari Meksiko, Lupita Nyong'o.

Baru satu hari penayangannya, berdasarkan rilisan dari situs Rotten Tomatoes, yang termasuk keras dalam mengkritik film ini, memberikan skor paling tinggi yaitu 100 persen.

Ini tentunya sebuah prestasi karena Rotten Tomatoes sangat jarang memberikan rating 100 persen pada film-film bergenre horor.

Namun film Us mendapat penilaian dari penikmat film di situs IMDb dengan nilai 7/10.

Makanya nggak salah bila film Us ini masuk dalam daftar wajib ditonton segera.

Sinopsis

Film Us ini bercerita tentang sepasang suami "Gabe Wilson" (Winston Duke) bersama Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o) yang sedang liburan.