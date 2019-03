Yuk Download Lagu Baru Theme Song PUBG Mobile On My Way dari Alan Walker, Ada MP3 dan Video

Download Lagu Baru Theme Song PUBG Mobile On My Way dari Alan Walker, Ada MP3 dan Video

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu baru soundtrack theme song game online PUBG Mobile berjudul On My Way dari Alan Walker.

Lagu terbaru theme song soundtrack game online PUBG ini baru saja dirilis pada 21 Maret 2019.

Lagu Alan Walker berjudul On My Way dipilih sebagai lagu soundtrack game online PUBG seiring dengan peluncuran PUBG Mobile untuk Royale Pass Season 6 yang dirilis pada 20 Maret 2019.

Pada update terbarunya ini, salah satu DJ terkenal, Alan Walker menjadi pengisi theme song terbaru pada Season 6 dengan lagunya, On My Way.

Pada perayaan menyambut ulang tahun pertama PUBG Mobile bekerja sama dengan Alan Walker dan merilis lagu terbaru berjudul 'On My Way' pada 21 Maret 2019.

Hal ini diumumkannya lewat Fanspage resmi PUBG Mobile dalam rangka perayaan ulang tahun yang pertama PUBG Mobile.

"Kami sangat antusias untuk mengumumkan kolaborasi bersama Alan Walker, yang nantinya akan ada di perayaan 1st Anniversary!

Kamu bisa mendengarkan lagu tema berjudul "On My Way" sekarang juga di dalam game, atau bisa mengecek singlenya di semua platform streaming!

#BeTheOne #PUBGMHBD #PUBGMXAW"

Untuk single terbaru 'On My Way' Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko versi MP3 sudah dapat didengar lewat platform streaming dan download.