Telkomsel Kembali Gelar The NextDev 2019

The NextDev 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Telkomsel kembali menggelar The NextDev, sebuah ajang pencarian dan pengembangan startup teknologi di Indonesia yang diadakan kelima kalinya secara berturut-turut.

Kick-off The NextDev 2019 dengan tema “Social Impact and Go Beyond” diadakan di Universitas Padjajaran Bandung, Sabtu, 23 Maret 2019.

Sesuai tema yang diusung tahun ini, The NextDev 2019 bertujuan untuk memperkuat dampak sosial yang dihasilkan oleh early stage startup.

Hal ini dengan cara melengkapi kemampuan dan kapabilitas mereka dari segi bisnis, soft skill, dan hard skill, mulai dari skalabilitas, riset dan pengembangan, desain, branding, hingga model bisnis dan kualitas produk.

Director Human Capital Management Telkomsel Irfan A Tachrir mengatakan, sejak pertama kali diadakan, The NextDev selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Tahun ini melalui The NextDev, Telkomsel ingin mengajak para pengembang startup untuk menghadirkan dampak sosial yang positif bagi masyarakat Indonesia.

"Selain itu, kami ingin mendorong sekaligus memperkuat para kreator aplikasi yang berpartisipasi dalam talent scouting maupun academy agar mampu melahirkan inisiatif dan terobosan yang memberikan dampak sosial yang positif bagi kemajuan Indonesia," jelas dia dalam rilisnya, Senin, 25 Maret 2019.

The NextDev Talent Scouting 2019 merupakan platform pencarian startup pengembang aplikasi digital.

Program yang telah berlangsung selama lima tahun ini mewadahi potensi dan mendorong kontribusi positif generasi muda yang memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk berkreasi menghasilkan aplikasi digital yang mampu mengatasi masalah di masyarakat.

Dalam The NextDev Talent Scouting 2019, persyaratan utama aplikasi yang didaftarkan adalah harus mampu menghadirkan dampak sosial positif yang dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang dengan minimum viable product (MVP).