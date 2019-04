Promo April Emersia Hotel Gulirkan Buy 1 Get 1, Novotel Usung April Election Diskon 20 Persen

Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung menghadirkan program terbaru bertajuk Dinner Vaganza setiap Rabu selama April di Ruby Coffee Shop

Laporan Wartawan Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung menghadirkan program terbaru bertajuk Dinner Vaganza April ini.

Program itu digelar setiap Rabu pukul 19.00-22.00 di Ruby Coffee Shop

Food and Beverage Manager Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Reggy Miller mengatakan, Dinner Vaganza mengusung promo Buy 1 Get 1 untuk beberapa menu spesial yakni, Chicken Maryland, Chicken Steak, Chicken Cordon Bleu, Lasagna dan Spaghetti.

Menu-menu tersebut dibanderol Rp 99.999, belum termasuk pajak dan pelayanan.



"Misalkan yang datang couple, cewek cowok, nanti cukup bayar makanan yang cowok, cewek dapat freenya".

"Atau misal datang berdua cewek-cewek, cukup bayar satu yang satu free untuk menu-menu tersebut".

"Kalau mau pesan menu lain juga boleh, tinggal menambah sesuai harga menu yang dipesan," jelas Reggy, Selasa (2/4/2019).



Reggy menambahkan, khusus pengunjung perempuan datang paara Rabu malam dalam program tersebut mendapat special welcome drink.

Para pengunjung juga bakal menikmati sajian live music akustik.

Executive Chef Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Asep Iswanto menerangkan, Chicken Maryland menggunakan lebanese potato, atau dapat diganti dengan nasi putih, kentang goreng atau mashed potato.

Sedangkan Chicken Steak pilihan saus mulai dari BBQ, blackpepper atau mushroom.