Tata Cahyani Mantan Istri Tommy Soeharto Ulang Tahun, Lihat Sosok yang Beri Kejutan Spesial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tata Cahyani Mantan istri Tommy Soeharto, baru saja merayakan ulang tahun ke-44.

Tak sendiri, Tata Cahyani kembali merayakan ulang tahunnya bersama sang kekasih, Bobby Tonelli.

Dilansir dari akun Instagram Bobby Tonelli , aktor Hollywood ini mengunggah foto Tata Cahyani yang mengenakan gaun warna biru sembari berpose di sebuah jembatan dekat pantai.

"Another year younger and another year celebrating together. May we have many more of these love

.

Happy Birthday @tatacahyani," tulis Bobby Tonelli pada Selasa (2/4/2019).

Tak hanya itu, di unggahan Instagram Story Tata Cahyani, ia pun menyebut ucapan terima kasihnya kepada sang kekasih karena sudah memberikan kejutan spesial untuknya.

"Thank you for making it so special @btonelli," tulis Tata Cahyani.

Unggahan Tata Cahyani dan kekasih (Instagram)

Di unggahan lainnya, masih mengenakan topi yang sama berbeda gaun, Tata Cahyani berfoto selfie.

Dalam postingannya tersebut, Tata Cahyani juga melampirkan emoji berupa lilin angka 44 dan kue ulang tahun.

Namun, dalam captionnya Tata Cahyani merasa bahwa usianya ini masih 43 tahun.

"44, still feeling like 43," tulis Tata Cahyani.