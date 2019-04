Tiga Tahun Buron, Dpo Curas Asal Pakuan Ratu Diamankan Polisi

tim Tekab 308 Polres Way Kanan berhasil mengamankan DPO pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Jum’at (5/4/2019).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, AY KANAN - Tim Tekab 308 Polres Way Kanan berhasil mengamankan DPO pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Jum’at (5/4/2019).

Tersangka inisial BA (33) warga Kampung Rumbih Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasat Rerkrim AKP Yuda Wiranegara menerangkan bahwa tersangka BA melakukan aksi curas bersama dua rekannya yang sudah menjalani hukuman terlebih dahulu di lapas kelas II B Way Kanan yakni Saimun (35) warga Kampung Negara Ratu Kecamatan Pakuan Ratu dan Tedi (30) warga Kampung Rumbih Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kronologis kejadian pada hari Rabu (14/09/2016) di jalan poros areal PT. PSMI tepatnya Divisi ll PT.PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, saat itu TSK melakukan curas kendaraan bermotor jenis honda revo warna hitam No.pol : B 6735 FXF bersama rekan TSK dengan cara menghentikan laju kendaraan sepeda motor korban an. Ria Sabuai (28) setelah berhenti TSK lansung mengancam menggunakan senjata tajam jenis laduk atau golok untuk menyerahkan kendaraannya.

Tak hanya motor, satu unit HP merk samsung dan uang tunai sebesar Rp. 150. ribu rupiah, milik korban raib diambil TSK,” Ungkap Kasatreskrim.

Sementara kronologis penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat tentang keberadaan TSK di rumah salah warga Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan . sehingga pada hari jumat (5/4/2019) Tim Tekab 308 Polres Way Kanan melakukan penyergapan dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan.

Selanjutnya TSK dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatanya TSK dapat diancam dengan hukuman penjara 9 tahun sebagaimana di maksud dengan pasal 365 KUHP.