Download Lagu ME! Taylor Swift Ft Brendon Urie of Panic! At The Disco, Lagi Trending di YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu ME! Taylor Swift Ft Brendon Urie of Panic! At The Disco.

Penyanyi Taylor Swift merilis video klip lagu terbaru berjudul ME! pada 25 April 2019.

Penyanyi berusia 29 itu berkolaborasi dengan Brendon Urie.

Lagu ME! ini mengisahkan sepasang suami istri yang sempat bertengkar.

Namun, keduanya mulai menyadari untuk saling menurunkan ego sebab setiap orang memiliki kepribadian dan keunikan masing-masing.

Dan ia tak akan menemukan orang lain yang sama dengan pasangannya saat ini.

Video klip lagu ME! mendapatkan sambutan antusias dari fans.

Sejak diunggah di Youtube, video klip lagu ME! telah ditonton lebih 68 juta kali.

Berikut lirik Lengkap Lagu ME! dari Taylor Swift Ft Brendon Urie of Panic! At The Disco.

[Taylor]