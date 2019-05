Download dan Lirik Lagu On My Way Alan Walker Versi Dangdut Koplo Via Vallen

Download Lagu Dangdut Koplo Lagu On My Way Alan Walker Cover Via Vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Dangdut Koplo Lagu On My Way Alan Walker Cover Via Vallen.

Pedangdut Via Vallen merilis video klip baru lagu On My Way.

Lagu tersebut dipopulerkan musisi dunia Alan Walker.

Video Lagu On My Way versi dangdut koplo telah diunggah di Via Vallen Official, 5 Mei 2019 dan hingga kini telah ditonton lebih dari 300 ribu kali.

Diketahui, Lagu On My Way dinyanyikan Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko.

Lagu tersebut merupakan lagu OST game PUBG Mobile Season 6.

Lagu dan video klipnya dirilis 21 Maret 2019.

Beriku ini Lirik Lengkapnya:

I’m sorry but

Don’t wanna talk

I need a moment before i go

It`s nothing personal

I draw the blinds

They don’t need to see me cry

Cause even when they understand

They don’t understand