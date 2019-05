Yuk Download MP3 Lagu Ulala Session Berjudul ‘Catch Me If You Can’, Enak Banget Didenger!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 Lagu Ulala Session berjudul ‘Catch Me If You Can’

Catch me if you can lagu yang berada dalam film Drama Korea My Fellow Citizens

Di dalam film Drama Korea My Fellow Citizens lagu tersebut berada pada part 5.

Catch me if you can merupakan single terbaru dan dirilis bulan Mei 2019 oleh Ulala Session.

Dilansir Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube @1theK

Dipublikasikan pada tanggal 5 Mei 2019.

Ulala Session adalah sebuah grup vokal pria K-pop.

Ulala Session meraih ketenaran dan memenangkan acara pencarian bakat 2011.

Anggota Ulala Session adalah Goon jo, Kim Myung-hoon, Park Seung-il, dan Park Kwang-sun.

Berikut ini Lirik lagu Catch Me If You Can