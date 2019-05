Tasya Kamila Resmi Jadi Ibu, Momen Persalinan Tasya Diposting Mertua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar gembira datang dari artis Tasya Kamila dan suaminya, Randi Bachtiar.

Mantan penyanyi cilik tersebut telah melahirkan bayi laki-laki pada Senin (13/5/2019).

Kabar tersebut diketahui dari akun Instagram ibunda Randi, Rahmah Bakar melalui akun Instagramnya @ramabakar.

Rahmah mengunggah momen menantunya melakukan persalinan dan video cucu laki-lakinya.

"Soon to be daddy (Akan menjadi ayah-Red)," tulis Rahmah.

Foto tersebut menunjukan Randi tengah mengecup kening Tasya yang mengenakan pakaian rumah sakit.

Momen tersebut diambil saat Tasya akan melakukan persalinan anak pertamanya.

Selain itu, Rahmah membagikan video cucu laki-lakinya sementara Randi berada di sampingnya.

"Alhamdulillah ya Allah," tulis Rahmah.

Moment saat sebelum Tasya Kamila melahirkan dan foto anak laki-lakinya setelah lahir. (Capture Instastory @ramabakar)

Rahmah juga memperlihatkan kamar yang akan ditempati Tasya dan bayinya selama berada di rumah sakit.

Ruangan bernomor 412 tersebut menunjukan kamar yang luas.