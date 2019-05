Ilustrasi. Cara Agar WhatsApp (WA) Tetap Lancar Saat WhatsApp Down, Trending Topic di Twitter.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejumlah cara agar WhatsApp (WA) tetap lancar disampaikan warganet melalui lini masa Twitter.

Hal itu termasuk untuk medsos lain, yaitu Facebook (FB) dan Instagram (IG).

Diketahui, Facebook down, Instagram down, dan WhatsApp down terjadi pada Rabu (22/5/2019).

Adapun, cara agar WhatsApp (WA) tetap lancar, termasuk Facebook (FB) dan Instagram (IG), yang disampaikan warganet adalah dengan menggunakan VPN atau virtual private network.

Bahkan, kata kunci 'Pake VPN' menjadi trending topic di Twitter.

Selain itu, akibat Facebook down, Instagram down, dan WhatsApp down, warganet banyak beralih ke Telegram.

Warganet pun membagikan pengalaman tersebut melalui Twitter.

Kata kunci 'Telegram' pun masuk menjadi trending topic di Twitter.

Penyebab Facebook down, Instagram down, dan WhatsApp down yang menjadi pertanyaan netizen terjawab.

Pemerintah membatasi masyarakat dalam mengakses media sosial (medsos) pada Rabu (22/5/2019).