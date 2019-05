Respons Mulan Jameela Saat Anak-anak Maia Estianty Bongkar Masa Lalu Ahmad Dhani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ketiganya mengunggah foto masa kecil mereka, jauh sebelum orangtua mereka, Ahmad Dhani dan Maia Estianty bercerai.

Di bagian lain, istri Ahmad Dhani saat ini, Mulan Jameela justru mengungkit kenangan indah setahun lalu.

Kekompakan tiga putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu ditunjukkan saat mereka mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya yang jatuh hari Minggu (26/5/2019).

Al Ghazali, memasang potret masa kecil dia dan kedua adiknya bersama Ahmad Dhani yang saat itu masih gondrong.

Al tampak terlelap di tangan Ahmad Dhani, sementara kedua adiknya tersenyum sumringah.

Dalam doanya, Al berharap Ahmad Dhani tetap menyayangi anak-anaknya dan dijauhkan dari hal-hal negatif.

"Happy birthday to my lovely Ayah.

Sehat & bahagia selalu, makin sayang sama keluarga terutama anak2 dan semoga di jauhkan dari hal2 negative

Dan selali di lindungi ALLAH S.W.T Stay strong! LOVE YOU THE MOST DAD," tulis Al Ghazali.

Hal serupa dilakukan Du Jaelani yang mengunggah potret masa kecilnya dengan sang ayah.

Dul berharap Ahmad Dhani bisa semakin bijaksana.

"PROUD TO SAY HE’S MY FATHER.

Met Milad Ayah. Smoga semakin sehat dan bijaksana, dan slalu disayangi Allah SWT. Thx for introducing musics.

#Ayahku,". tulisnya.