Pemkab Way Kanan Serahkan Dana Bagi Kafilah Pemenang Lomba MTQ

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Pemerintah kabupaten Way Kanan melakukan Penyerahan dana bagi para Kafilah Way Kanan sebagai pemenang pada lomba MTQ ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, di Rumah Dinas Bupati Way Kanan.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan kabupaten Waykanan telah menyelesaikan satu tugas besar yaitu mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Para Qori dan Qoriah kita telah berupaya dan membuktikan bahwa dengan kerja maksimal kita bisa Bersaing.

Kerja keras dari seluruh komponen baik Pelatih, Official/pendamping, serta seluruh kafilah telah meningkatkan nilai kita secara kualitas dengan mendapatkan 53 point, walaupun secara kuantitas kita mengalami penurunan.

Prestasi yang kita bangun bersama ini hendaknya menjadi tolak ukur kita untuk menghadapi even MTQ Tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2020 yang akan datang.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Way Kanan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para pelatih, pendamping, panitia dan semua Kafilah khususnya bagi pemenang pada cabang yang diperlombakan," katanya, dalam rilisnya, Kamis 23 Mei 2019.

Bagi Kafilah yang belum menang saya berpesan agar terus berlatih dan giat belajar guna meningkatkan kemampuan dalam rangka menyiapkan diri untuk mengikuti MTQ di masa mendatang.

Hari ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, saya akan menyerahkan bantuan kepada seluruh pemenang Lomba MTQ ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Bantuan ini bersifat hibah murni, dengan tujuan sebagai dana pembinaan bonus bagi pemenang lomba, dan memberikan semangat agar senantiasa meningkatkan kemampuannya. ‎

"Mari kita galakkan TPA, Majelis Ta’lim, Majelis Dzikir dan pengajian-pengajian di Mushala, masjid-masjid, dan bahkan paling penting di rumah kita, mari ajarkan Al-Quran sejak dini kepada anak-anak kita, karena ini merupakan langkah awal untuk mendidik ahlak anak kita sepaya menjadi baik," ujarnya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)