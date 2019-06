Wabup Way Kanan Lepas Pramuka ke Luar Negeri

Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony melakukan pelepasan peserta The Scout Jamboree Celebration For The Coronation Of King Rama X, Thailand 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony melakukan pelepasan peserta The Scout Jamboree Celebration For The Coronation Of King Rama X, Thailand 2019.

Ketua Kwarcab Gerakan pramuka Way Kanan, Edward Antony mengucapkan Selamat kepada adik – adik dan kakak-kakak yang akan mengikuti The Scout Jamboree Celebration For The Coronation Of King Rama X, Thailand 2019, adik-adik merupakan yang terbaik dari seleksi yang sudah kita laksanakan.

Pendidikan kepramukaan yang mendasarkan pada Satya dan Darma Pramuka harus benar-benar tertanam dalam hati setiap insan Pramuka sebagai pedoman bersikap dan berprilaku.

Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan karakter kaum muda dan calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia, tentu harus lebih berperan dalam mendidik generasi milineal dewasa ini.

Tahun 2019 merupakan tahun ke-3 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Way Kanan mengirimkan kontingen ke luar negeri pada kencah yang bertaraf Internasional yang mana sebelumnya kita mengirimkan ke Malaysia dan Filipina,

"Insayaallah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Way Kanan akan terus konsisten mengirimkan putra-putri terbaik pada kegiatan yang bertaraf internasional"

Keberangkatan ini bukan hanya sekedar bergembira, tetapi ada misi yang di bawa bagaimana adik-adik mampu menjadi duta Indonesia, khususnya Kabupaten Way Kanan, agar adik-adik mampu menceritakan kabupaten Way Kanan pada peserta lainya, dan yang lebih penting kita ikut berperan dalam mempromosikan Kabupaten Way Kanan, apa lagi pemerintah Kabupaten Way Kanan saat ini sedang gencarnya mempromosikan pariwisata dan kopi sebagai komoditas unggulan, ceritakanlah dan ajak untuk berkunjung ke Kabupaten Way Kanan.

• Prakiraan Cuaca BMKG Lampung Rabu 12 Juni 2019

Gerakan Pramuka yang kini tentu tidak sama suasana dan kondisinya ketika dilahirkan. Perlu rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda.

Pramuka hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini.

• Berita Lampung Terpopuler Selasa 11 Juni 2019 - Fakta Eks Jenderal Asal Lampung Tersangka Makar

Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi. Sebagian besar adik-adik kita merupakan generasi cyber yang online setiap saat yang selalu update statusnya dan mengungkapkan kondisi secara realtime dalam media sosial.

"Pramuka Baru harus keren, gembira, asyik, dan menyenangkan. Melalui kegitan The Scout Jamboree Celebration For The Coronation Of King Rama X, Thailand 2019 ini adik-adik dan kakak-kakak akan belajar dan mampu menularkan setelah mengikuti kegiatan,‎" katanya, dalam rilisnya, Rabu 12 Juni 2019.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)