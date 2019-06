Tips Agar Make Up Tampak Glowing ala MUA Lampung Andhita Irianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDARLAMPUNG - Wanita identik dengan selalu ingin tampil cantik. Tak terkecuali saat mengenakan make up, mereka menginginkan makeup yang tetap glowing meskipun beraktivitas seharian.

Namun tak jarang, kondisi make up menjadi berminyak dan kurang nyaman karena durasi aktivitasnya yang memakan waktu lama.

Make Up Artist (MUA) Lampung Andhita Irianto mengatakan, kondisi make up terlihat oily biasanya tergantung dari pemilihan basic make up dan juga dipicu oleh jenis kulitnya.

Terutama pada pemilik kulit wajah berminyak atau berjerawat yang mudah memproduksi keringat.

"Ada yang jenis kulitnya oily, kombinasi atau justru kering. Sehingga harus memilih basic make up yang sesuai dengan kondisi masing-masing kulit tersebut," beber Andhita kepada Tribunlampung.co.id di kediamannya Palapa 8 Residence Bandar Lampung, Rabu (19/6/2019).

Andhita memberikan tips, untuk kulit kering, agar memilih basic dengan kandungan moisturizer lebih banyak.

Sementara untuk pemilik kulit wajah berminyak agar memilih basic yang oil free atau water based.

Mengenai cara pengaplikasian di wajah sama saja seperti pada kulit normal yakni mengoleskan basic make up secara merata di wajah sebelum dilanjutkan dengan penggunakan fondation dan riasan penunjang make up lainnya.

Make up glowing sendiri dimana wajah terlihat tampil lebih fresh, halus, dan seakan berkilau.

Selain ditunjang dengan basic make up yang tepat, menurut Andhita yang tak kalah penting adalah pemilihan fondationnya yakni jenis matte untuk kulit berminyak dan berjerawat atau dewy untuk kulit kering atau normal.

Selain itu pilih bedak yang memiliki kandungan shimmer. Lalu jangan lupa menggunakan highlighter di bagian tulang pipi atau rahang atas, tulang hidung dan tak jarang di bagian dagu.

Namun hindari penggunaan shimmer pada wajah berjerawat meradang karena semakin menonjolkan jerawatnya.

Lalu gunakan eye shadow bertekstur liquid dan dikombinasikan dengan eye shadow shimmer. Penggunaan lipstik pilih yang glossy agar tampilan wajah berkilau semakin sempurna.(Tribunlampung.co.id/ sulis setia m)