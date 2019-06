Unila Kirim Wakil Pada Tier 1 AUN-QA Training Course 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Universitas Lampung (Unila) terus mengembangkan diri di segala bidang untuk mencapai visi sepuluh terbaik Perguruan Tinggi di Indonesia. Termasuk pada bidang penjaminan mutu.

Berkaitan dengan hal itu, Unila mengirimkan satu wakil untuk mengikuti kegiatan the 35Ketua Bidang Akreditasi Nasional dan Internasional, Pusat Penjaminan Mutu, Lembaga Pengembangan Pembelajaran Priyambodo, dikirim untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Saat ini, Unila sedang mempersiapkan empat program studi untuk sertifikasi AUN-QA pada tahun 2020, yaitu S1 Teknologi Hasil Pertanian, S2 Agronomi, S1 Administrasi Bisnis, dan S1 Kimia.

th AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment merupakan satu dari tiga seri pelatihan yang diselenggarakan AUN. Pelatihan ini membahas pendekatan penjaminan mutu perguruan tinggi, 11 kriteria dalam AUN-QA assessment for programme level, termasuk di dalamnya pemetaan kurikulum dan teknik penulisan Self Assessment Report (SAR).

Pada edisi Tier 1 AUN-QA Training Course, Unila mengirim Prof. Dr. Lindrianasari dan Elida Purba, Ph.D. Selanjutnya Elida Purba, Ph.D., ditugasi mengikuti Tier 2 AUN-QA Training Course dan berhasil lulus sebagai asesor.