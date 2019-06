TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Mengusung tema Membangun Komunitas Mengabdi Untuk Negeri, kuliah umum Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah (UM) Metro hadirkan Ricky Elson.

Acara berlangsung di Aula Gd. Humas dan Internasional, Kampus I UM Metro, Rabu (20/6/2019).

Mengawali acara, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, Agil Lepiyanto, S.Pd., M.Pd., menyambut kehadiran narasumber yang akan mengisi kuliah umum.

“Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Metro Uda Ricky Elson,” sapaan kepada Ricky Elson dalam pidato sambutannya.

Lebih lanjut, Kaprodi itu juga menceritakan proses terselenggaranya acara. Menurutnya kehadiran Ricky Elson dalam acara itu berkat bantuan rekan sesama dosen UM Metro.

“Terimakasih kepada ibu Kartika Sari, S.Si., M.Bts., beliaulah yang memfasilitasi hadirnya Uda Ricky Elson di sini,” terangnya.

Dekan FKIP UM Metro, yang hadir sekaligus membuka acara turut mengapresiasi.

Ricky Elson Gugah Semangat Berfikir Dosen dan Mahasiswa Pendidikan Biologi UM Metro (Ist)

“Dalam kesempatan ini saya kira luar biasa, apalagi sekilas tadi mendengar Pak Ricky Elson ini sudah banyak menempuh berbagai macam tantangan dan rintangan, sekaligus beliau ini telah lama menimba ilmu di Jepang,” terangnya.

Lebih jauh, menurut dekan FKIP itu, kuliah umum ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengetahuan dalam menghadapi peradaban di masa yang akan datang.

“Di zaman disrupsi yang menghendaki kita berfikir out of the box, zaman di mana kita harus bisa memunculkan ide, gagasan di luar kebiasaan kita. Jadi kehadiran Pak Ricky Elson ini merupakan kesempatan kita untuk menggali pengetahuan baru,” jelasnya.

Kuliah umum yang berlangsung selama hampir 3 jam itu dipandu oleh Kartika Sari, S.Si., M.Bts., dan turut dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi di lingkungan UM Metro.