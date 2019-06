Sinopsis dan Download Drama Korea Clean With Passion For Now

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Yuk simak, Sinopsis dan download drama korea Clean with Passion for Now

Bagaimanakah sinopsis drama korea Clean with Passion for Now?

Clean with Passion for Now adalah serial televisi Korea Selatan yang bertemakan komedi romantis yang dibintangi oleh Kim Yoo-jung, Yoon Kyun-sang dan Song Jae-rim.

Serial televisi ini didasarkan pada webcomic populer yang berjudul sama karya Aaengo yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2015.

Drakor atau drama korea ini sebenarnya dijadwalkan untuk tayang pada April 2018 lalu.

Bahkan para pemainnya telah melakukan sesi pembacaan naskah perdana pada 30 Januari 2018 lalu.

Namun, proses syuting harus ditunda karena Kim Yoo Jung menderita sakit dan melakukan operasi tiroid.

Dalam sinopsis drama korea ini, menceritakan kisah tentang seseorang bernama Jang Sun-Gyeol yang memiliki sebuah penyakit mysophobia.

Penyakit tersebut penyakit yang membuat penderitanya menjadi takut akan kuman.

• Sinopsis dan Download Drama Korea The Beauty Inside

Karena penyakitnya tersebut pada akhirnya Jang Sun-Gyeol memutuskan untuk menjalankan sebuah perusahaan pembersih.