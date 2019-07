Pemkab Way Kanan Gelar Penguatan Usaha Koperasi

Pemerintah kabupaten Way Kanan menggelar kegiatan Penguatan Usaha Koperasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 di Aula PKK Way Kanan, Senin 01 Juli 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Pemerintah kabupaten Way Kanan menggelar kegiatan Penguatan Usaha Koperasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 di Aula PKK Way Kanan, Senin 01 Juli 2019.

Bupati Raden Adipati Surya melalui Asisten II Kussarwono dalam menuju industri 4.0 era digital, pemerintah mengemban tanggung jawab tersebut dan bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Kegiatan penguatan usaha Koperasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2019.

Koperasi dapat menjadi kuat dan dapat bersaing, sesuai dengan visi dan misi Way Kanan maju dan berdaya saing, tepatnya pada misi kelima yaitu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif.

Pelaku Koperasi adalah Pengurus koperasi merupakan tulang punggung motor penggerak dalam kehidupan perkoperasian, karena maju mundurnya suatu organisasi koperasi akan sangat bergantung kepada bagaimana pengelolaan usaha dari koperasi itu sendiri.

Dalam hal ini bergantung kepada performa dari ketua koperasi bersama pengurus-pengurusnya dalam menjalankan usahanya, bagaimana membuat usaha koperasi yang dijalankan dapat menjadi lebih kuat dan berkembang.

Didalam menjalankan usaha perkoperasian, para pengurusnya memerlukan pengetahuan dalam pengelolaan modal dan pencarian terhadap penambahan modal usaha dari koperasi guna pengembangan usaha koperasi. Disinilah diperlukan adanya pengetahuan yang baik dari pengurus koperasi bagaimana mencari akses permodalan guna memperkuat usaha koperasi yang tengah dijalankan.

Terkait hal tersebut, kami selaku pemerintah sebagai fasilitator bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Way Kanan, melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan mencoba mengundang pihak dari Bank BRI terkait akses permodalan yang dapat berguna bagi penguatan usaha koperasi yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Selaku pemerintah daerah kami berkewajiban mengingatkan akan tujuan berkoperasi, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.‎

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)