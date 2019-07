Tanggung Biaya Kuliah 113 Siswa, Ini Daftar Kampus Tempat Kuliah Penerima Beasiswa Sinar Mas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 113 siswa mendapatkan beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food 2019.

Pemberian Beasiswa sebagai bagian dari investasi jangka panjang perusahaan untuk masa depan sektor bisnis agri yang berkelanjutan.

“Beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food dirancang untuk mendorong lahirnya tenaga-tenaga terampil Indonesia yang dapat diserap pasar industri. Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi akan ikut mengubah cara kami beroperasi,” jelas Dion Leswara, Head of HR Indonesia Business, Sinar Mas Agribusiness and Food melalui rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Jumat (5/7/2019).

"Dan diperlukan tenaga-tenaga muda terampil dan melek teknologi yang bisa mengikuti perubahan tersebut," imbuh Dion Leswara.

Sejak dimulai proses seleksi pada bulan April, 83 siswa yang lolos seleksi beasiswa akan memasuki tahap selanjutnya untuk menempuh perkuliahan.

Mereka tersebar Institut Sains dan Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta.

Dan 30 siswa lainnya akan melanjutkan studinya di Tzu Chi University of Science and Technology (TCUST) yang berlokasi di Taiwan.

Seluruh biaya perkuliahan para peserta akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Sinar Mas Agribuinsss and Food seperti dengan industri lainnya saat ini tengah melalukan modernisasi dan peningkatan pemanfaatan teknologi dengan tujuan efektivitas dan efisiensi.

Penggunaan teknologi seperti pemanfaatan drone, automation, big data, cloud ataupun IoT (internet of things) menjadi peluang dan tantangan baru kedepannya.

Tentu, perusahaan akan membutuhkan banyak generasi muda yang melek dan terampil dalam teknologi agar dapat terus sejalan dengan perubahan waktu dan tuntutan dunia industri. (rls/rdi)