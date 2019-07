Tayang Sebulan Lagi, Tiket BTS Bring The Soul: The Movie Sudah Bisa Dibeli Sekarang. Ini Harganya!

BTS, BRING THE SOUL: THE MOVIE

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah sukses lewat dua film dokumenter konser pertama Burn the Stage: The Movie dan yang kedua Love Yourself in Seoul, kini BTS hadir dengan film dokumenter ketiga Bring the Soul: The Movie.

Tentu saja film Bring the Soul: The Movie sangat dinanti-nantikan oleh para ARMY (sebutan penggemar BTS) di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air.

Dan bulan depan, 7 Agustus 2019, rencananya film ini akan diputar di seluruh dunia secara serentak.

Rencananya Bring the Soul: The Movie akan ditayangkan selama sepekan, yakni pada 7-13 Agustus 2019.

Meski begitu, para ARMY di Indonesia sudah bisa membeli tiket pertunjukannya sejak 3 Juli kemarin.

Untuk di Lampung, film Bring the Soul: The Movie tayang di CGV Transmart Lampung dan di Mal Kartini XXI.

Adapun harga tiketnya untuk dua bioskop tersebut sama yakni Rp 125 ribu.

Bagi yang belum beli, buruan karena berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada situs pembelian tiket online, para ARMY sudah langsung menyerbu pembelian tiketnya.

• Sinopsis Film Koki-Koki Cilik 2 yang Masih Tayang di Central XXI, Tontonan Pas Saat Liburan

Film BTS Bring The Soul: The Movie digarap oleh Park Jun Soo sebagai sutradara.

Film ini mengisahkan BTS yang telah menyelesaikan tur mereka, 24 kali konser di 12 kota.