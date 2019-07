Tak Terima Omongan Jane Shalimar, Vanessa Angel Bungkam Mantan Pacar Didi Mahardika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sempat enggan berkomentar soal Vanessa Angel, artis Jane Shalimar kembali ramai jadi pemberitaan.

Seusai Vanessa Angel bebas dari penjara pada Minggu (30/6/2019), ia digosipkan tak akur lagi dengan sang ayah, Doddy Sudrajat.

Diberitakan Warta Kota, terkait kabar tersebut, Jane Shalimar angkat bicara.

Ia mengatakan sebelum Vanessa Angel masuk penjara, komunikasinya dengan ayahnya masih baik-baik saja.

Tapi, komunikasi mulai terputus ketika detik-detik Vanessa Angel menghadapi sidang putusan kasus pornografi dan prostitusi di Surabaya, Jawa Timur.

"Ya di sini kan bisa lihat, yang menjauhi siapa."

"Seorang ayah sudah on the way lho ke Surabaya mau jemput Vanessa,"

"Tapi tidak diperbolehkan oleh pihak Vanessa," kata Jane Shalimar yang ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Jane Salimar mengatakan Doddy punya niat tulus menjemput putrinya

Sebagai ayah, Doddy masih merasa bertanggung jawab atas kehidupan Vanessa saat ini.

"Pas sudah berangkat, dalam perjalan, dan daddy (Doddy Sudrajat) ini kan kondisinya tidak tahu putrinya keluar jam berapa dari penjara. Pas sudah on the way baru dapat balasan," ucapnya.