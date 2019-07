Ilustrasi. Sinopsis dan Download Film How to Be Single, Tonton Langsung Kisah Kocak Rebel Wilson Via Smartphone

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Cara unduh atau download film How to Be Single.

Tidak hanya itu, kamu juga akan menjumpai sinopsis film How to Be Single.

Film How to Be Single merupakan film komedi romantis Amerika yang dirilis pada 2016 dan terdapat Rebel Wilson yang berakting penting dalam film tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, Rebel Wilson adalah seorang aktris, penulis, dan produser Australia yang saat ini tengah disibukkan dengan penayangan film terbarunya The Hustel 2019.

Bukan hanya Rebel Wilson, film ini turut menyajikan akting pemeran lainnya seperti Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann, Damon Wayans Jr, Anders Holm, Nicholas Braun , Jake Lacy dan Jason Mantzoukas .

Sedangakan untuk pengerjaannya disutradarai Christian Ditter dan ditulis oleh Abby Kohn, Marc Silverstein, bersama Dana Fox.

Pembuatan film How to Be Single terinspirasi berdasarkan novel dengan nama yang sama oleh Liz Tuccillo.

Sinopsis film How to Be Single

Film How to Be Single yang dibuat berdasarkan pada novel berjudul sama karya Liz Tuccillo, How to Be Single bercerita tentang Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom dan David.

Mereka adalah di antara sekian banyaknya orang yang belum memiliki pendamping alias pacar.