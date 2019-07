Polisi Kehutanan Amankan Mobil Pembawa Kayu Sonokeling dari Hutan Register 22, Sang Sopir Kabur!

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Polisi Kehutanan wilayah kerja UPTD KPH VII Way Waya - Tangkit Tebak mengamankan satu unit mobil pick up berisikan kayu sonokeling yang diduga kuat dari Hutan Register 22 Way Waya Lampung.

Kepala UPTD KPH VII Way Waya - Tangkit Tebak, Luluk Setyoko mengatakan, satu unit mobil pick up yang berisikan kayu jenis sonokeling sebanyak 15 batang dengan ukuran panjang 2,5 meter tersebut diamankan pada Senin (15/7/2019) kemarin.

"Saat ini barang bukti kayu dan alat angkutnya itu diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Setelah diamankan di wilayah di Dusun Nyukang Sari, Kampung Nyukang Harjo, barang bukti langsung kita antarkan ke Bandar Lampung," kata Luluk Setyoko, Selasa 16 Juli 2019.

Menurutnya, diamankannya barang bukti tersebut tanpa tersangka dikarenakan pengendara (supir) mobil pick up bernomor polisi BE 1718 MK itu melarikan diri saat mobil yang dikemudikannya diberhentikan polisi kehutanan di lokasi.

Dijelaskan Luluk Setyoko, penyergapan terhadap mobil bermuatan kayu dari hutan lindung tersebut berkat informasi yang diterima jajarannya dari masyarakat.

Mendapatkan informasi itu, ia langsung membentuk tim dengan mengumpulkan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) KPH VII Way Waya - Tangkit Tebak.

"Merespon laporan masyarakat tersebut kita langsung berangkat dari kantor yang ada di Kotabumi menuju lokasi Kampung Kotabatu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Sampai di sana, informasi itu terus dikembangkan dan kita terus berkoordinasi dengan patroli Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung," ungkapnya.

Setelah target dan ciri-ciri dari informasi itu positif, lanjut Luluk, mobil tersebut dihentikan di Dusun Nyukang Sari, Kampung Nyukang Harjo, Lampung Tengah.

Sebelumnya mobil itu juga telah dilakukan pengintaian atau dibuntuti dari Kampung Payung Mulya.