Resmi Diluncurkan, Suzuki Jimny Dibanderol Mulai Rp 315,5 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Setelah sekian lama diperkenalkan, akhirnya konsumen Tanah Air bisa memiliki Suzuki Jimny.

Secara resmi, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membuka penjualan Suzuki Jimny yang ditandai dengan peluncurannya dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis, 18 Juli 2019.

Suzuki Jimny generasi keempat ini ditawarkan dengan dua versi warna, yakni single tone dan two tone.

Pilihan warna single tone terdiri dari super white, silky metallic, medium grey, bluish black pearl 3, dan jungle green.

Sementara warna two tone meliputi kinetic yellow + bluish pearl, brisk blue metallic + bluish black pearl, chiffon ivory metallic + bluish black pearl.

Untuk harganya, Jimny varian single tone MT dibanderol Rp 315,5 juta, varian two tone MT Rp 317,5 juta, single tone AT Rp 328 juta, dan two tone AT Rp 330 juta.

Semuanya harga untuk on the road (OTR) Jakarta.

Banyak yang beranggapan banderol Suzuki Jimny terlalu mahal.

Direktur Pemasaran 4W PT SIS Donny Saputra memberikan alasan.

Donny menjelaskan, harga Jimny ditetapkan setelah melalui penghitungan matang.