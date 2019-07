Ngopi Pay Jadi Ajang Sharing Season The Gade Talk.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Asmen Penjualan Pegadaian Area Lampung, Wini Karima Fitriyanti dan Marketing Executive Hendra Fahlevi Tampak menyimak presentasi yang disampaikan AE Digital Tribun Lampung, Yogi Purwanto.

Pemaparan tentang perkembangan digital yang terbaru tersebut disampaikan di kantor Pegadaian Area Lampung, Rabu, 24 Juli 2019.

Pertemuan yang juga dihadiri Vice GM Tribun Lampung, Margareta Iin tersebut, sekaligus merupakan persiapan ajang bersama Ngopi Pay.

Ngopi Pay merupakan ajang sharing season The Gade Talk.

Acara itu diselenggarakan dua kali dalam sebulan di The Gade Coffee and Gold, yang beralamat di Jalan Teuku Umar no 19, Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung.

"Ajang diskusi bersama komunitas ini sekaligus membahas hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan," kata Hendra.

"Acara ini gratis sesuai undangan, menikmati kopi ala The Gade Coffee and Gold dan berkesempatan mendapatkan penawaran-penawaran khusus dari kami," tambahnya. (tribunlampung.co.id)