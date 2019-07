Download Lagu MP3 TWICE Berjudul Breakthrough, Gudang Lagu Korea Terlengkap Lirik dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu TWICE berjudul Breakthrough.

Girl Group TWICE kembali merilis Japan Single kelimanya yang berjudul Breakthrough.

Lagu Breakthrough dirilis pada tanggal 11 Juni 2019.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Twice Japan Official YouTube Channel pada tanggal 11 Juni 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Twice Japan Official YouTube telah ditonton sebanyak 35 juta kali.

Berikut Lirik Lagu Breakthrough

Yuruginai kanjō wa Dreaming

Anytime watakushi o tsukiugokasu no

Risō no mirai e Heading

Donna takai kabe mo norikoeru kakugo

Jikan wa mugen ni atte mo

Makimodoshi wa dekinai

Watakushi to iu namae no Story

Tatta ichi do shika nai kara

Dare ni nan da kan da iwarete mo furikitte Going my way

Say say don't give up

Say say don't give up

Itsu ka mune hatte hokoreru watakushi ni naru made

Say say don't give up

Say say don't give up

Breakthrough breakthrough

Breakthrough breakthrough