Setengah Bulan Jelang HUT RI, Penjual Bendera Mulai Mangkal di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus sudah pasti tak disia-siakan pedagang musiman. Barang yang dijual tak lain bendera merah putih. Ada pula umbul-umbul aneka warna.

Sejumlah pedagang musiman terpantau mulai mangkal di tepi jalan utama Kota Bandar Lampung pada pengujung Juli 2019. Dari Jalan ZA Pagar Alam, Jalan Teuku Umar, hingga Jalan Pangeran Diponegoro.

Meskipun HUT Kemerdekaan masih setengah bulan lagi, mereka sudah menjajakan bendera merah putih dan umbul-umbul aneka warna sejak sekarang.

Sudah sepekan Muhammad Abdurahman membuka lapak di tepi Jalan Pangeran Diponegoro, Telukbetung Utara. Pria 26 tahun ini mencoba peruntungan dengan mangkal lebih dini menyambut momen HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.

"Sudah ada sih yang beli. Tapi baru 1-2 orang aja. Kebanyakan beli bendera," tuturnya, Selasa (30/7/2019).

"Nggak tahu gimana situasinya tahun ini. Pengalaman tahun lalu, mulai ramai sekitar 1 Agustus ke atas," imbuh warga Garut, Jawa Barat, itu.

Abdurahman mangkal di Jalan Pangeran Diponegoro untuk menyasar konsumen perkantoran di seputar wilayah tersebut.

"Kan buat dipajang di perkantoran pas 17-an," katanya.

Bendera dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran. Mulai dari 90 cm yang dibanderol Rp 20 ribu per helai hingga paling besar 180 cm yang dihargai Rp 60 ribu per helai. Sementara harga umbul-umbul antara Rp 30 ribu-35 ribu per helai.

Berkaca tahun lalu, barang yang paling laku di lapak Abdurahman adalah umbul-umbul. Pembeli biasanya ramai sepekan sebelum HUT Kemerdekaan RI.