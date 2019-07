Download Lagu OST My Only One MP3 Dinyanyikan Lee Min Hyuk Berjudul Aloha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download lagu soundtrack My Only One yang dinyanyikan Lee Min Hyuk berjudul Aloha.

Original soundtrack atau OST My Only One satu di antaranya berisi lagu Aloha.

My Only One merupakan drama Korea terpopuler 2019.

Drakor My Only One dibintangi Choi Soo Jong, Uee, Lee Jang Woo, Yoon Jin Yi, Jung Eun Woo, Na Hye Mi, dan Park Sung Hoon.

Adapun, drama Korea terpopuler 2019 itu disutradarai Hong Seok Ku.

Kamu bisa melihat lirik lagu Aloha yang menjadi satu di antara OST My Only One dalam artikel ini.

• Download MP3 Lagu Ulala Session Berjudul No Other Person Like You OST My Only One

Berikut, lirik lagu Aloha.

eoduun bulbit arae chotbul hana

wain jane damgin yaksok hana

hangsang neoui gyeoteseo neol jikyeojulkkeoya

nal mideojun neoyeotjana



na baraneun geon ojik hana

yeongwonhan haengbogeul kkumkkujiman

hwaryeohaji anado kkumgatji anado

neoman isseojumyeon dwae



geokjeong ma I Believe

eonjena I Believe

i sunganeul itji aneulkke



nae pume I Believe

angin neoui misoga

yeongwonhi bicheul ileo gaji anke



Cause your love is so sweet

You are my everything

cheot nalbamui dan kkume jeojeo

haneun mari anya

nan byeonhaji ana

ojik neoman barabol geoya



You're light of my life

You're the one in my life

nae modeungeol da ilneundedo

huhoehaji ana ojik neoreul wihan

byeonhaji anneun sarangeuro



neul hanaraneun maeumeuro

heundeulliji anneun mideumeuro

apeun maeumdo hamkke gippeun mamdo hamkke

nanwo gajyeosseumyeon hae



yaksokae I Believe

himdeul ttae I Believe

neoui geuneuri doeeojulge



nae pume I Believe

angin neoui misoga

yeongwonhi bicheul ileo gaji anke



Cause your love is so sweet

You are my everything

cheonnalbamui dan kkume jeojeo

haneun mari anya

nan byeonhaji ana

ojik neoman barabol kkeoya



You're light of my life

You're the one in my life

nae modeun geol da ilneundedo

huhoehaji ana

ojik neoreul wihan

byeonhaji anneun sarangeuro



You're light of my life

You're the one in my life

nae modeungeol da ilneundedo

huhoehaji ana

ojik neoreul wihan

byeonhaji anneun sarangeuro



All I ever want is your love

Dinyanyikan Lee Min Hyuk

Lee Min Hyuk lebih dikenal sebagai Minhyuk adalah penyanyi, penari, dan rapper Korea Selatan.