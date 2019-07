Polresta Bandar Lampung Luncurkan Sistem Antrean FIFO untuk Bikin SIM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Polresta Bandar Lampung meluncurkan sistem First In First Out (FIFO) dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Peluncuran layanan ini bersamaan dengan peresmian gedung baru Pelayanan SIM Polresta Bandar Lampung, Rabu (31/7/2019).

Selain sistem antrean FIFO, layanan lainnya yang hadir adalah Ruang Ibu dan Anak berupa ruang menyusui dan tempat bermain serta fasilitas charger ponsel.

Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Wirdo Nefisco, Kepala Satuan Lalu Lintas Ajun Komisaris AKP Reza Khomeini dan jajaran hadir dalam peresmian.

Kapolresta Kombes Wirdo Nefisco seusai meninjau layanan baru menjelaskan Satlantas Polresta berkomitmen memenuhi standar pelayanan publik.

"Ini sejalan dengan misi kami untuk mewujudkan program Bapak Kapolri, yaitu Promoter dan Reformasi Birokrasi Polri. Terutama dalam rangka penerbitan SIM," katanya.

"Kami menggunakan sistem elektronik sebagai bentuk inovasi berupa FIFO. Pembuatan SIM, dari awal sampai akhir, pemohon akan terlayani secara nyaman dan maksimal," sambungnya.

Untuk meningkatkan pelayanan, pihaknya menyediakan tempat menunggu bagi ibu-ibu yang membawa anak. Anak-anak bisa bermain, sementara ibu-ibu bisa beristirahat.

"Pemohon yang mungkin membawa alat elektronik bisa melakukan charging handphone, laptop, atau lainnya," ujar Wirdo.

Pelayanan SIM dengan sistem baru di Polresta Bandar Lampung menuai tanggapan positif masyarakat. Putri Maulidina (22), warga Jagabaya II, menilai pelayanan pembuatan SIM lebih baik dari sebelumnya.