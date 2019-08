Pemkab Way Kanan-BWI MoU Program Sawitinisasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Pemerintah kabupaten Waykanan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan The Businees Watch Indonesia (BWI), mengenai program sawitinisasi.

Bupati Way kanan Raden Adipati Surya‎ mengatakan program Penguatan Petani Rakyat Kelapa Sawit ini dikembangkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, badan sertifikasi, dan organisasi masyarakat sipil yang memberikan perhatian terhadap sektor industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan.

Gagasan ini muncul dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia dengan luas perkebunan rakyat mencapai hampir 50 juta hektar.

Hal ini menunjukkan bahwa petani mempunyai peran yang semakin strategis dalam sektor kelapa sawit di Indonesia.

Dengan tuntutan pasar saat ini yang semakin kompetitif untuk produk yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, maka petani yang sebagian besar masih memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan yang terbatas perlu untuk didukung sehingga mampu memproduksi kelapa sawit sesuai dengan tuntutan pasar.

Di samping mempertimbangkan tuntutan konsumen, petani juga perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu keberlanjutan dimana produksi/budidaya kelapa sawit perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial.

Pemerintah sendiri juga saat ini semakin gencar untuk mendorong praktik perkebunan khususnya kelapa sawit yang lebih baik dengan peluncuran ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) maupun RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), yang mempunyai tujuan yang sama salah satunya mendorong praktek budidaya kelapa sawit yang lebih baik.

Bertitik tolak dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan periode 2016-2021 denga visi ” Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021” dimana maju menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi dan berdayasaing menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan perkebunan adalah pengembanan komoditas perkebunan unggulan yang difokuskan pada komoditas unggulan yang menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah.

Salah satu komoditas unggulan adalah kelapa sawit, dimana Kabupaten Way Kanan mempunyai potensi kelapa sawit seluas 13.722 Hektar dengan jumlah Produksi 15.574 Ton/tahun.

Dengan latar belakang tersebut, program penguatan petani rakyat untuk kelapa sawit ini penting untuk dilakukan guna mewujudkan sektor kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan semakin kuat serta daya saing.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat petani rakyat kelapa sawit dalam meningkatkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan melalui penerapan dan pelaksanaan Praktek Pertanian yang Baik (Good Agriculture Practices - GAP).

Dengan program ini diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas dan lingkungan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas organisasi dan tujuan akhir dalam program ini adalah mendapatkan Sertifikasi RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) untuk kelompok petani di daerah Kabupaten Way Kanan.

Pemerinta telah sepakat dan ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan The Businees Watch Inonesia (BWI) untuk untuk memperkuat petani rakyat kelapa sawit dalam meningkatkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

"Saya berharap sinergitas dan dukungan seluruh stekeholder dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan khususnya Dinas terkait untuk bersama-sama agar fokus untuk memajukan daya saing komoditas kelapa sawit melalui kewenangan yang ada di unit masing-masing baik menangani dari hulu maupun hilir untuk mencapai visi Kabupaten Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing 2021," katanya, Jumat 2 Agustus 2019.