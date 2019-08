Download Drama Korea Doctor John, Drakor Terbaru 2019 

soompi via tribunbatam.id

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Ji Sung dan Lee Se Young dalam drama Korea Doctor John, yuk simak sinopsis dan download drama Korea Doctor John.

Doctor John adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi Ji Sung, Lee Se Young, Lee Kyu Hyung dan Hwang Hee.

Ini didasarkan pada novel Jepang On Hand of God oleh Yo Kusakabe dan ditayangkan perdana pada 19 Juli 2019 di SBS.

Drakor atau drama Korea Doctor John memiliki jumlah 32 episode.

Drama Korea Doctor John merupakan drakor terbaru 2019.

Drama Korea atau drakor Doctor John menceritakan bagaimana kisah para dokter yang mencoba untuk mengungkap penyebab nyeri yang dirasakan oleh pasien yang mengidap penyakit kronis.

Cha Yo Han (Ji Sung) merupakan profesor anestesiologi termuda di rumah sakit Hanse.

Ia merupakan salah satu dokter yang paling menjanjikan di bidangnya.

Meski ia dinilai jenius dalam melakukan pekerjaannya, tetapi Cha Yo Han memiliki sikap yang sombong.

Drama Doctor John merupakan drama medis pertama Ji Sung setelah 12 tahun, sejak ia membintangi New Heart pada 2007 lalu.