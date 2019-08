Hemat Banget, Nonton Video 7 Jam Cuma Habis 1 GB Pakai Aplikasi Ini. Mau?

Hemat Banget, Nonton Video 7 Jam Cuma Habis 1 GB Pakai Aplikasi ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video merupakan musuh pemangsa utama kuota data.

Namun, bagaimana jika ada streaming video hemat? Netflix mengklaim bisa menghemat video data hanya 1 Giga bytes (GB) selama 7 jam.

Ini karena Platform hiburan asal AS ini menyediakan fitur khusus yang bisa digunakan penggunanya untuk berhemat kuota.

Fitur tersebut adalah Adaptive Streaming yang memungkinkan pengguna bisa menonton film lebih lama dengan konsumsi internet minim.

"Yakni, hingga 7 jam hanya dengan 1 GB, ini setara dengan menonton film " Netflix Original The Night Comes for Us" sampai habis dan seluruh episode dari "Netflix Original Street Food Asia" season 1," sebut Netflix.

Fitur ini sudah ditanamkan di aplikasi mobile Netflix, dan menggunakan machine learning untuk menentukan bitrate adaptif dan encoding per detik, sesuai dengan kondisi koneksi internet saat itu.

Kualitas video pun bisa disesuaikan dengan kondisi jaringan. Teknologi itu diklaim bisa membuat penonton lebih nyaman saat menonton film tanpa tersendat, meski dalam perjalanan.

Selain itu, teknologi juga membuat kuota internet yang digunakan lebih sedikit.

"(Tahun) 2011: kami menayangkan semua tayangan kami dengan kapasitas 1.000 kbps, 2015: encoding per judul. Sekarang: encoding pintar per shot," terang pihak Netflix dalam rilis resmi yang diterima KompasTekno, Sabtu (3/8/2019).