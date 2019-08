Penyanyi Indonesia Ini Terharu Wajahnya Terpampang di Times Square New York 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rapper asal Indonesia, Rich Brian, mengaku terharu lantaran wajahnya terpampang di Times Square, New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

"Terharu banget, sih. Seru banget," ujar Brian saat berbincang secara ekslusif dengan Kompas.com di Gudang Gambar, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Brian mengatakan, perasaan itu sama dengan rasa terharunya saat album The Sailor yang ia rilis pada 26 Juli 2019 lalu dibuatkan pameran.

Pemeran yang berisi album foto, video pendek, dan lagu-lagu terbaru di Gudang Gambar itu bernama The Sailor Experience yang dilangsung di Gudang Gambar, Cipete, Jakarta Selatan, selama tiga hari mulai 8 Agustus hingga 10 Agustus 2019.

"Itu rasanya juga agak mirip-mirip sama eksibisi sekarang di tempat ini. Soalnya kayak melihat hal secara fisik gitu, beda banget kalau dilihat dari yang lain," kata Brian.

Adapun, Brian mengunggah foto persimpangan Times Square yang salah satu gedungnya tertutupi oleh papan iklan dengan menampilkan wajahnya.

"Thank u @ spotify for putting my beautiful face on times square," tulis Brian yang diakhiri dengan emoji hati dalam keterangan foto yang dia unggah.

Foto pemilik nama lahir Brian Imanuel itu terpampang di Times Square dalam rangka promo iklan New Music Friday Spotify, atau musik terbaru yang diperbarui setiap Jumat.

Untuk edisi Jumat (28/6/2019) pekan ini, Spotify menjadikan Rich Brian sebagai sampulnya.

Rich Brian diketahui baru saja merilis singel "Yellow" (feat Bekon) melalui platform musik digital Spotify.