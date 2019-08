Uki Resmi Umumkan Keluar dari NOAH Band, Tulis Pesan Haru Untuk Sang Sahabat Ariel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Uki Resmi Umumkan Keluar dari NOAH Band, Tulis Pesan Untuk Ariel dkk.

Gitaris NOAH Band, Uki, resmi mengumumkan pengunduran diri dari NOAH band.

Pengumuman pengunduran diri Uki ini ditulis Uki di akun Instagramnya @uki_kautsar.

Pengunduran diri Uki sekaligus menjawab isu mengenai keluarnya Uki dari NOAH.

Pada Kamis (8/8/2019) malam, lewat akun Instagram-nya, Uki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu.

Dalam unggahan itu, Uki mengunggah beberapa foto, di antaranya surat pernyataan mengundurkan diri.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon'. #keterkaitanketerikatan ," tulis Uki disertai tagar judul album teranyar NOAH sekaligus terakhir baginya, seperti dikutip Kompas.com, Kami malam.

Uki juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh rekan-rekannya yang telah menemaninya berkarier di belantika musik Indonesia selama 19 tahun.

"Bor (panggilan akrab Ariel NOAH), terima kasih sebesar-besarnya. Hari ini saya melepaskan diri dari NOAH. Terima kasih kepada semua yang ada di NOAH, Lukman, David, semua tim produksi NOAH, Bu Acin yang sudah sangat baik dan pengertian," tulis Uki dalam surat tersebut.

"Terima kasih semua yang di Musica Studio, Artis Management-nya, Sahabat NOAH, dan semua orang yang sudah ikut dalam perjalanan ini. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua," sambungnya.

Di dalam surat pengunduran dirinya, Uki menuliskan pesan panjang untuk Ariel cs.

Secara spesial, Uki menuliskan kesannya mengenai Ariel, yang menjadi sahabatnya selama 24 tahun.