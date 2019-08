Download MP3 Lagu BTS Berjudul We are Bulletproof Pt.2, Lengkap Lirik dan Video Klipnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul We are Bulletproof Pt.2.

We are Bulletproof Pt.2 adalah lagu yang dirilis oleh grup asal Korea Selatan bernama BTS.

Lagu ini dirilis pada tahun 2013 dengan jumlah penonton lebih dari 100 juta.

We are Bulletproof Pt.2 sempat menduduki trending youtube dalam musik K-Pop.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube 1TheK pada tanggal 16 Juli 2013.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube 1TheK telah ditonton sebanyak 120 juta kali.

Berikut lirik lagu We are Bulletproof Pt.2

[Rap Monster] (What) iri naenwa

(What) ginjanghae da

(What) ggeutpandaejang

(What) We are bulletproof

We are bulletproof

Bulletproof

[JungKook] Ireumeun Jung Kook, seukeireun jeonguk

Hakgyo daesin yeonseupsireseo bamsae

Chumeul chugo norae bulleotne

Neohuiga nol ddae, nan ggumeul

Jibdohamyeo jameul chamagamyeo

[SUGA] Maeil bamsae bolpeneul jabne

Achim haega ddeun dwie na nuneul gamne

Ijungjatdaewa sumanheun bandae sogeseo

Ggaebuswobeorin naui hangye

Geue banhae jaesu johge hwesae keontaekdoen sokching

Norae mot hae raeppeoreul danghan

Neohuiege raeppeoraneun taiteureun sachi

[V] Everywhere I go, everything I do

Na boyeojulge kareul garawatdeon mankeum

Nal musihadeon manheun saramdeul ijen

(Oh oh oh oh oh oh) Hey shout it out