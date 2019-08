Kurban Dua Ekor Sapi di Momen Idul Adha jadi Ajang Berbagi RS Imanuel Way Halim

RS imanuel Way Halim melalui Direktur RS Imanuel Way Halim dr. Daniel Novian Dharma Setia Budi serahkan Kurban kepada pengurus Mushala Waydadi Kec Sukarame.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — RS Imanuel Way Halim turut serta merayakan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah melalui penyerahan hewan kurban di lingkungan sekitar Rumah Sakit pada Minggu (11/8/2019).

Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian juga agenda rutin RS Imanuel Way Halim setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. RS Imanuel Way Halim menyerahkan hewan kurban sejumlah 2 ekor sapi untuk warga RT.001 dan RT.05 yang berada di sekitar lingkungan RS Imanuel Way Halim.

Hewan kurban berupa dua ekor sapi bentuk kepedulian RS Imanuel Way Halim di Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah kepada masyarakat. (Istimewa)

Direktur RS Imanuel Way Halim dr. Daniel Novian Dharma Setia Budi mengatakan, kepedulian kepada masyarakat seyogyanya harus tetap diutamakan, termasuk berbagi terhadap sesama umat, khususnya di Hari Raya Idul Adha.

“RS Imanuel Way Halim senantiasa aktif dan ikut berperan dalam setiap kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Pun termasuk berbagi melalui penyerahan hewan kurban sebagai bagian dari perayaan Idul Adha kepada warga setempat.” ungkap Daniel.

Penyerahan simbolis hewan kurban dilakukan oleh manajemen RS Imanuel Way Halim yang disaksikan pengurus Badan Ta’mir Musola Waydadi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Daging kurban ini akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

“Harapan kami, kerukunan dan silaturahmi tetap terjalin dengan baik, khususnya bagi karyawan internal RS Imanuel Way Halim dengan masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, RS Imanuel Way Halim juga berharap agar kegiatan kurban dapat berjalan dengan baik dan lancar.