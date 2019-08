Senin, 12 Agustus 2019 Puncak Mas tampak lebih meriah dengan hiasan balon merah putih, balkoni yang berdiri anggun di atas tebing pun bertambah cantik dengan tenda putih.

Para tamu undangan tampak kompak dengan dress code yang juga berwarna putih.

Ahmad Sultan Maskakar Putra Thomas atau yang akrab dipanggil Sultan dan Ahmad Prabu Maskakar Putra Thomas yang biasa dipanggil Prabu sedang berulang tahun.

Iron man, bumblebee, black panther dan super girl juga turut hadir meramaikan acara ulang tahun tersebut.

Hensil Thomas dengan ramah menyambut para tamu undangan yang hadir.

Anak- anak dari Panti Asuhan Kita Peduli yang beralamat di Gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, juga turut diundang.

Suasana Ulang Tahun Sultan dan Prabu ()

Ketigapuluh enam anak-anak itu terlihat sangat menikmati jalannya acara ulang tahun.

Heru Muchsan salah satu di antaranya tampak tersenyum sumringah.

"Acaranya seru, menarik menyenangkan. Semoga Sultan dan Prabu panjang umur, sehat selalu, berguna bagi bangsa, agama, dan kedua orang tuanya," ujarnya.

"Sebagai seorang ibu secara khusus saya mendoakan agar anak-anak sehat, sukses diridhoi, berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara," ujar Hensil Thomas.



Dalam acara ulang tahunnya, Sultan tampil duet bersama dengan sang kakak Ahmad Rizky Putra Thomas atau yang biasa dipanggil Ahi.

Alunan lagu khas anak muda dengan sangat fasih didendangkan.

Tak kurang lagu hits milik Chainsmokers Dont Let Me Down Chaine, Faded dan Dark Side milik Alan Walker serta It's My Life milik Bon Jovi menggoyang para undangan.

Selamat Ulang Tahun Sultan dan Prabu, Semoga Menjadi Anak - Anak Yang Soleh.