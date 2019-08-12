Drama Korea
Sinopsis My Only One Episode 57 dan 58 Jumat 16 Agustus 2019 di Trans TV
Buat penggemar drakor atau drama Korea My Only One, simak sinopsis My Only One episode 57 dan 58 Jumat 16 Agustus 2019 di Trans TV
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat penggemar drakor atau drama Korea My Only One, simak sinopsis My Only One episode 57 dan 58 Jumat 16 Agustus 2019 di Trans TV.
My Only One merupakan pengganti drama Korea Cheese in the Trap yang sebelumnya tayang di Trans TV.
Drakor My Only One tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 10.00 WIB di Trans TV.
Selain di Trans TV, cerita My Only One juga bisa ditonton melalui live streaming Trans TV.
Berikut tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea My Only One.
Live Streaming drama Korea My Only One Trans TV
My Only One adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi Choi Soo Jong, Uee, Lee Jang Woo, Yoon Jin Yi, Jung Eun Woo, Na Hye Mi, dan Park Sung Hoon.
Dalam drama Korea My Only One memiliki 106 episode yang disutradarai oleh Hong Seok Ku.
Drama ini menerima respons positif dari penonton, dibuktikan dengan perolehan rating yang tinggi di setiap penayangannya.
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My Only One mengisahkan tentang Kim Do Ran (Uee).
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