Tampil di Australia Got Talent, Demian Aditya Dituding Bersandiwara 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan magician Indonesia, Demian Aditya di Australia's Got Talent, Minggu (11/8/2019), menarik perhatian media Australia, Daily Mail Australia.

Sayang, dalam pemberitaan Daily Mail, Demian Aditya bukannya mendapat pujian, tapi malah mendapat tudingan yang tak mengenakkan.

Daily Mail menyorot Demian disindir habis-habisan oleh netizen Australia.

Menurut Daily Mail, bukannya terkesan dengan aksi Demian, netizen Australia menuding Demian bersandiwara saat melakukan aksi berbahaya di panggung Australia's Got Talent.

Artikel The Daily Mail yang menyorot Demian Aditya itu berjudul : Is Australia's Got Talent 'fake'? Bombshell claims surface as frustrated viewers speculate if contestants are 'paid actors' after 'recycled' act featuring magician and his crying wife (Apakah AGT itu hanya sandiwara saja? Para penonton yang tak puas menduga kontestan adalah aktor yang dibayar setelah aksi ulangan magician dan istrinya yang menangis)

Dalam panggung Australia's Got Talent, Demian menyuguhkan aksi membebaskan diri dari ruang kaca yang semakin lama, semakin terisi pasir.

Dalam aksi itu, Demian berada di peti kaca dalam kondisi tangan terantai.

Di atas Dermian, pasir berbobot 500 kg terus mengisi ruang kaca.

Pembawa acara menjelaskan, bila tak mampu membebaskan diri tepat waktu, Demian akan terkubur hidup-hidup oleh pasir itu.

Sebelum masuk ke ruang kaca, Demian berbicara kepada juri, yakni Nicole Scherzinger, Shane Jacobson, Manu Feildel dan Lucy Durack, bila dia masuk rumah sakit saat terakhir kali menyuguhkan aksi ini.

Sementara, istri Demian, Sara Wijayanto, terus menangis histeris saat pasir sudah semakin penuh di atas Dermian.