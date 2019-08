Download MP3 Lagu BTS Berjudul Dope, Lengkap Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul Dope.

Dope adalah lagu bergenre K-Pop yang dinyanyikan oleh grup boy band asal Korea Selatan.

Lagu ini termasuk dalam salah satu album The Most Beautiful Moment In Life, Part 1.

Lagu Dope diunggah dalam saluran youtube 1TheK pada tanggal 23 Juni 2015.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube 1TheK telah ditonton sebanyak 502 juta kali.

Berikut lirik lagu Dope

Eoseo wa bangtaneun cheoeumiji

Ayo ladies & gentleman

Junbiga dwaessdamyeon bureulge yeah

Ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge

Nae seutaillo nae nae nae nae seutaillo eo

Bamsae ilhaessji everyday

Niga keulleobeseo nol ttae yeah

Ja nollaji malgo deureo maeil

I got a feel, I got a feel

Nan jom jjeoreo!

A jjeoreo jjeoreo jjeoreo uri yeonseupsil ttamnae

Bwa jjeoreong jjeoreong jjeoreonghan nae chumi daphae

Modu bisiri jjijiri jjingjjingi ttilttirideul

Narangeun sanggwani eopseo

Cuz nan huimangi jjeoreo haha

Ok urin meoributeo balkkeutkkaji jeonbu da jjeo jjeoreo

Haruui jeolbaneul jageobe jjeo jjeoreo

Jageopsire jjeoreo sareo cheongchuneun sseogeogado

Deokbune moro gado dallineun seonggonggado

Sonyeodeura deo keuge sorijilleo jjeo jjeoreong

Bamsae ilhaessji everyday

Niga keulleobeseo nol ttae yeah

Ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge

I don’t wanna say yes

I don’t wanna say yes

Sorichyeobwa all right

Momi tabeoridorok all night all night

Cause we got fire fire

Higher higher

I gotta make it, I gotta make it

Jjeoreo