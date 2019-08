Gramedia Exhibition di Transmart Masih Bergulir, Harga Buku Mulai Rp 10 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gramedia Exhibition digelar di lantai dasar Transmart Lampung masih memberikan promo spesial bagi konsumen sampai 23 September.

Promo yang diusung berupa Fix Price Rp 10 ribu-Rp 30 ribu pembelian novel, buku masakan, buku parenting serta buku anak-anak.

Supervisor Gramedia Raden Intan Feby Juli Anggraini mengatakan, meski mengusung konsep harga murah, Gramedia Exhibition juga tetap menyediakan buku-buku lainnya seperti buku pelajaran, humor, sekolah dan lainnya.

Selain itu, dihadirkan promo Eversac Spesial Kemerdekaan. Ada penawaran spesial Rp 74 ribu pembelian Eversac foldable bag (item tertentu).

“Eversac travel pocket dijual Rp 17 ribu, Eversac backpack dan messenger bag Rp 170 ribu, Eversac travel Rp 74 ribu".

"Ada juga Diskon up to 40 persen all product Eversac tas," jelas Feby kepada Tribun, Selasa (13/8).

Ia menambahkan, di area Gramedia Exhibition, ada Special Price produk IT. Pembelian printer Epson L 3110 hanya Rp 2.499.000 dan printer HP dari harga 649.000 turun menjadi Rp 499.000.

Konsumen juga bisa mendapatkan promo Gratis lose leaft setiap pembelian buku pelajaran dari Kawah Media Group.

“Tersedia spesial price buku Rp 10 - 50 ribu terbitan Solusi Buku. Plus promo beli dua gratis satu kaus kaki merek Doru di Gramedia Exhibition ini,” papar Feby.