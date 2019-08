Satlantas Polres Way Kanan Terapkan Kedisiplinan Anak Lewat Polisi Cilik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap 36 anak-anak pelajar tingkat sekolah dasar lewat program polisi cilik di Gedung Pesat Gatra Polres Way Kanan. Rabu (14/08/2019).



Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasat Lantas AKP Jafril mengungkapkan dalam rangka Ulang Tahun Lalulintas Ke 64 pada tanggal 22 September 2019 mendatang, Ditlantas Polda Lampung akan mengadakan lomba polisi cilik sejajaran Polda Lampung untuk merebutkan piala bergilir Kapolda Lampung.

Sebanyak 36 pelajar tingkat SD di Blambangan Umpu telah bergabung dalam progam polisi cilik Polres Way Kanan untuk mengikuti ajang perlombaan.

Agar hafal gerakan variasi yang akan dilombakan latihan rutin diadakan setiap seminggu 6 kali pada pukul 14.00 wib dari hari Minggu hingga Jumat, panitia lomba mengoptimalkan kebersamaan atau kekompakan dalam setiap gerakan baik gerakan PBB (Peraturan Baris Berbaris), dua belas gerakan pengaturan lalulintas maupun pada gerakan formasi untuk memenangkan perlombaan.

• Sambut HUT RI ke-74, Kodim 0427/Way Kanan Hias Pangkalan dengan Bendera dan Umbul-umbul

Jafril menambahkan untuk membangun pribadi yang disiplin pada anak-anak, perlu cara yang kreatif dan menyenangkan sehingga anak-anak tertarik dan paham terhadap kedisiplinan.

Selain untuk lebih giat berlatih, AKP Jafril berharap dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)